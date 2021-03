Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Real Madrid, Zidane, ha parlato di Ronaldo ‘aprendo’ ad un clamoroso ritorno

Il Real Madrid non ha mai dimenticato Cristiano Ronaldo e il legame speciale è reciproco. Ora che il portoghese è in bilico con la Juve, col futuro sospeso, incerto, ecco rispuntare la clamorosa ipotesi: il ritorno al Real. Ne ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara di campionato contro l’Elche, Zinedine Zidane, allenatore dei Blancos, che a riguardo ha detto: “Lui sa l’amore che proviamo per lui. Qui ha fatto la storia, è stato magnifico. Ora è della Juve e non posso dire niente a riguardo. Devo rispettare queste cose” le parole del francese.

Frasi di circostanza ma non solo, c’è stata una vera e propria apertura, da parte di Zidane, che ha detto cose scontate ma dirette al suo ex giocatore. Ronaldo ha vinto tutto, a Madrid, e sa bene che il suo ritorno sarebbe clamoroso ma anche una gioia per i tifosi, che non lo hanno mai dimenticato, per Zidane e, ovviamente, anche per lui, deluso per le difficoltà incontrate con la sua Juventus in Champions League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ronaldo, le parole di Zidane

Interrogato sulle voci relative al ritorno di Ronaldo, Zidane è stato chiaro: “Lui sa l’amore che proviamo per lui. Sa quanto è amato e sappiamo quanto sia legato al Real. Qui ha fatto la storia, è stato magnifico. Ora è della Juve e non posso dire niente a riguardo. Devo rispettare queste cose”. CR7 ha vestito la maglia del Real Madrid dal 2009 al 2018. Ha vinto di tutto, in Spagna, segnando 450 gol.

LEGGI ANCHE >>> Il calciatore del Milan che può finire al Napoli (e non da solo)

Ha frantumato record su record, ha fatto scorta di Champions e di Palloni d’Oro, poi ha deciso di andare via, nel 2018, annunciandolo dopo la finale vinta contro il Liverpool. La sua decisione stupì tutto per la tempistica: il portoghese lo rivelò a tutti, a mezzo stampa, pochi minuti dopo il triplice fischio. La Juventus lo ha acquistato sperando di conquistare la Champions ma ha dovuto fare i conti con una serie di fallimenti: eliminazione con l’Ajax, poi col Lione, infine col Porto. Sempre distanti dalla finale. Per questo ora si valuta l’addio del portoghese, che pesa a bilancio coi suoi quasi 60 milioni lordi di stipendio.