Domenica sera Milan-Napoli, le due società potrebbe incrociare le loro strade anche sul mercato: un rossonero può finire in azzurro

Domenica sera sfida cruciale per il campionato di Milan e Napoli. Le squadre di Pioli e Gattuso devono dare continuità alle vittorie della scorsa settimana per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi. Il primo posto ora occupato dall’Inter per i rossoneri, la zona Champions per gli azzurri. Le due società potrebbero però incrociare le loro strade anche sul calciomercato. In particolare ci sarebbe un calciatore del Milan che il prossimo anno potrebbe vestire la maglia del Napoli.

Il nome è quello di Diogo Dalot, 21 anni, terzino sinistro di proprietà del Manchester United, quest’anno in rossonero in prestito con diritto di riscatto. Il Milan potrebbe decidere di non versare i 20 milioni previsti dall’accordo, facendo così tornare il portoghese in Inghilterra. A quel punto, secondo quanto scrive TuttoSport, si inserirebbe il Napoli con Giuntoli che spera di spuntare un prezzo di favore.

Napoli, non solo Dalot: occhi anche su Senesi

Ma non c’è solo Dalot nelle mira del Napoli. La società di De Laurentiis il prossimo anno potrebbe presentare una squadra molto diversa da quella attuale. Diversi i big che potrebbero lasciare il club a partire da Kalidou Koulibaly, ormai da diversi anni dato in partenza. Dovesse esserci l’addio suo o di un altro difensore (si parla anche di un Manolas con le valigie in mano), ecco l’assalto a Marcos Senesi. Difensore argentino con passaporto italiano, 23 anni, attualmente in forza al Feyenoord al quale è legato da un contratto fino al 2023. Il sudamericano è stato seguito già la scorsa estate dal Napoli e c’era stato il via libera al suo acquisto in caso di partenza di Koulibaly.

L’assalto – sempre secondo ‘TuttoSport’ – ci potrebbe essere quest’estate. Anche in questo caso si parla di una valutazione di circa venti milioni di euro. Cifre che il Napoli, senza Champions, dovrà trovare da eventuali cessioni. Non una rivoluzione ma quasi quella che attende i partenopei, a cominciare dalla panchina. Intanto si pensa ai rinforzi: Dalot e Senesi sono nel mirino.