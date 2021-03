La permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus non è certa: il club bianconero ha diversi dubbi sul futuro del portoghese

Rischiano di non bastare più i tanti gol messi a segno in campionato per tenersi stretta la fiducia della Juventus. Il club di Agnelli comincia a fare serie valutazioni sul futuro di Cristiano Ronaldo, anni 36, contratto in scadenza nel 2022 e un ingaggio da 31 milioni netti a stagione che inizia a pesare, sul bilancio, in relazione alla Champions che ancora manca. Sono questi i principali motivi alla base dei dubbi della società bianconera sul domani del portoghese.

Ronaldo non è più incedibile, la Juve sta seriamente pensando di ricominciare senza di lui, al momento è una semplice ipotesi che i quotidiani, italiani e spagnoli, cominciano a prendere in considerazione. ‘La Gazzetta dello Sport’, ad esempio, scrive: “Le nubi sul futuro restano: Ronaldo guadagna 31 milioni netti all’anno (motivo per cui non sarebbe facile trovare un acquirente) e impatta sul bilancio della Juve per 87 milioni lordi (58 di stipendio più 29 d’ammortamento): un bel peso per un club duramente provato al Covid (come tutti)”.

Ronaldo, futuro in bilico

Ronaldo costa troppo e non ha garantito prestigio europeo. Era stato acquistato per vincere la Champions, per tre anni consecutivi la Juve è uscita distante dalla finale, una volta ai quarti e due agli ottavi. Niente introiti Uefa eppure lo stipendio pesa e in qualche modo andrà coperto. Per questo la Juve non esclude l’addio anticipato rispetto alla naturale scadenza di contratto. La prima ipotesi è il ritorno a Madrid, dove CR7 è di casa, dove ha vinto di tutto segnando 450 gol in nove anni, dal 2009 al 2018.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sintetizza quanto si racconta in Spagna, coi principali quotidiani, Marca e AS, che scrivono di tutto: in pratica, Ronaldo avrebbe dato l’ok al ritorno, e il Real sta cercando di capire come fare per riacquistarlo. La Juve, nel caso, non si opporrebbe. Ma l’estate è ancora troppo lontana. Come ha scritto Ronaldo, ci sono ancora troppi obiettivi da dover raggiungere per pensare di gettare già la spugna.