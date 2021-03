Roberto Mancini, allenatore dell’Italia, ai microfoni della RAI si è espresso sul dualismo tra Cristiano Ronaldo e Messi

Il duello tra Cristiano Ronaldo e Messi ha contraddistinto tutto il mondo del calcio negli ultimi anni. Dopo che i due calciatori sono stati eliminati dagli ottavi di Champions, in molti hanno affermato che i due i campionissimi stanno cedendo, pian piano, il trono di migliori calciatori al mondo a Mbappè ed a Haaland.

Sulla questione è intervenuto oggi anche Roberto Mancini, il commissario tecnico della nazionale italiana, durante il corso del programma “90° Minuto” su Rai Due. Ecco le sue parole:

”Messi è il migliore giocatore al mondo”

”Chi è il migliore calciatore al mondo? Per me il migliore in assoluto resta Messi, poi c’è Cristiano Ronaldo che è, sicuramente, un grande giocatore. Sta giocando alla grande Mbappé, che è già fortissimo e lo sarà ancora di più. Senza dimenticare Neymar, che può ancora migliorare”.

Su Ronaldo si sono scatenate molteplici polemiche dopo la sua brutta prestazione, e la conseguente eliminazione della Juve, contro il Porto negli ottavi di Champions League. Il portoghese ha subito risposto ai suoi detrattori, segnando una tripletta contro il Cagliari nel match di oggi che ha visto la vittoria dei bianconeri per 1-3.