Roberto Mancini, allenatore dell’Italia, ha rilasciato un’intervista alla RAI. Il CT ha parlato del momento della Nazionale

L’Europeo si sta avvicinando e si sta avvicinando il tempo delle scelte definitive per il tecnico dell’Italia Roberto Mancini. Il CT è stato intervistato dalla RAI, nel corso del programma 90° Minuto, dove ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento della sua squadra:

”Il momento della squadra è abbastanza buono, il problema è che i calciatori stanno giocando tantissimo. Non possiamo commettere errori. Abbiamo una grande responsabilità, spero che sia un nuovo inizio per l’Italia”.

”Chi ha giocato le qualificazioni avrà dei vantaggi”

Il tecnico si è poi soffermato sulle convocazioni e su Zaniolo: ”Chi ha giocato durante le qualificazioni per gli Europei avrà dei vantaggi, ma poi sarà importante anche la condizione fisica. Zaniolo? È un giocatore che può fare almeno tre ruoli, ma deve recuperare in maniera ottimale. Non possiamo rischiare di convocarlo e trovarlo non pronto. Vedremo come sta nelle prossime settimane”.

Mancini ha ribadito l’importanza di Insigne e si è espresso sulla possibilità di convocare Toloi: ”Per noi Lorenzo è fondamentale. Ha un’ottima intesa con Jorginho e Verratti e riesce a legare il gioco tra centrocampo e attacco. Toloi? E’ convocabile e potrebbe essere un giocatore interessante”.