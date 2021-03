Brutte notizie per il Milan di Stefano Pioli. In vista del prossimo match contro il Manchester United, potrebbe perdere l’attaccante.

Una sconfitta dura da digerire, quella a cui è andato incontro il Milan in quel di San Siro. Debacle contro il Napoli di Gattuso, abile a sovrastare i rossoneri a portare a casa tre punti fondamentali per la corsa al quarto posto.

Per il Milan, invece, una sconfitta che brucia, fa male, ma soprattutto permettere all’Inter di potersi portare nettamente avanti nella corsa allo Scudetto. Al momento, infatti, tra le milanesi ci sono ben nove punti, tanti arrivati a questa fase della stagione.

Per l’Inter, insomma, potrebbe essere arrivato davvero il momento della fuga. Da capire, adesso, quelle che saranno anche le ripercussioni psicologiche per il Milan dopo questa rumorosa sconfitta. Ci sono ancora tante partite, ma in campionato sembra difficile poter ancora ambire al titolo.

Ma le brutte notizie non finiscono qui. Il rosso a Rebic, infatti, è una brutta notizia per Pioli in vista del prossimo impegno di campionato, al quale potrebbe aggiungersi anche un altro pesante infortunio.

Milan, brutte notizie per Pioli: si fa male l’attaccante

Milan, tegola per Pioli in vista del Manchester United. Per l’allenatore del Milan, bisognerà ora valutare le condizioni Rafa Leao: l’attaccante del Milan, infatti, è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un infortunio.

L’attaccante rossonero, infatti, ha avvertito un problema al flessore dopo uno scatto praticamente a ridosso dell’80esimo minuto. Insomma, un problema che l’ha costretto a lasciare in anticipo il campo, ed ora andranno fatte le valutazioni del caso.

C’è apprensione in casa Milan soprattutto in vista del prossimo match che vedrà il Milan giocarsi la qualificazione ai quarti di Europa League giovedì sera. La presenza di Leao rappresenta ovviamente una discriminante considerevole.