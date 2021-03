Ronaldo il polemico: esultanza stizzita e “silenzio stampa”

Cristiano Ronaldo molto nervoso dopo Cagliari-Juve: prima esulta polemicamente, poi si rifiuta di rispondere alle domande dei giornalisti

Un Cristiano Ronaldo molto nervoso al termine di Cagliari-Juventus 1-3, gara decisa da una sua tripletta. L’asso portoghese, a fine partita, ha fatto cenno ai giornalisti che intendevano intervistarlo di non voler rilasciare dichiarazioni.

L’episodio si aggiunge all’esultanza polemica del numero 7 bianconero dopo il gol del momentaneo 3-0: va verso la telecamera e rivolge il dito verso l’orecchio destro, come a dire: “Non vi sento”.

Cristiano Ronaldo, una settimana complicata

Ronaldo era stato al centro delle critiche nei giorni scorsi dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto. Una partita in cui la presenza in campo di CR7 è stata decisamente impalpabile, con anche un grave errore commesso in barriera durante il gol su punizione di Sergio Oliveira, che ha garantito la qualificazione ai portoghesi.

Nei giorni successivi aveva poi fatto molto “rumore” il silenzio social del portoghese, poi rotto con un post su Instagram in cui confermava di essere pienamente concentrato sul campionato.

Tutto questo non ha fatto che amplificare i rumors di mercato su CR7, con le aperture pubbliche di Zinedine Zidane e Ole Gunnar Solksjaer, per un clamoroso ritorno del portoghese sponda Real Madrid oppure Manchester United.

Intanto, poco prima della partita di oggi, Fabio Paratici aveva provato a gettare acqua sul fuoco dichiarando che Ronaldo (che ha un contratto fino al 2022) fa parte del presente e del futuro della Juve. Di sicuro, però, la telenovela è destinata a continuare…