Un messaggio di grande determinazione e carica da parte di Cristiano Ronaldo che, però, non sembra destinato alla Juventus…

Che il momento di Cristiano Ronaldo sia particolare, lo si può facilmente riscontrare anche in base a quello che sta vivendo la stessa Juventus. La squadra bianconera, infatti, è alla prese con una stagione sicuramente diversa dalle altre. Fuori dalla Champions League, estremamente in ritardo rispetto all’Inter per lo Scudetto, ed una Coppa Italia tutta da conquistare in finale contro una corazzata vera e propria come l’Atalanta.

Insomma, il tutto potrebbe lasciar presagire anche una Juventus con zero titoli a fine anno, al netto della Supercoppa conquistata contro il Napoli che, va da sé, è un bottino decisamente amaro, soprattutto quando hai Cristiano Ronaldo in rosa. Proprio il portoghese è stato protagonista durante la partita contro il Cagliari, per un brutto fallo su Cragno che secondo tanti avrebbe meritato il rosso, invece del giallo poi estratto dall’arbitro.

Un Ronaldo arrabbiato, che poi non ha rilasciato dichiarazioni nel post partita. Insomma, quello dell’ex Real Madrid non si può dire si il momento più prolifico sotto il punto di vista di trofei e risultati sportivi concreti, al di là dei record che Cr7 ci ha abituato spesso a raggiungere negli anni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ronaldo, quel messaggio d’amore che non è per la Juve

Ed allora in molti si aspettano, da qui alle prossime settimane, di capire quale sarà il destino di Cristiano. Si, perchè le voci di un addio a fine stagione si fanno sempre più insistenti, e da parte del portoghese – fino ad oggi – non sono arrivati messaggi particolarmente distensivi in tal senso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ronado, però, ha parlato. Sui social, attraverso un post pubblicato su Instagram proprio in queste ore. Un messaggio di carica, che dimostra tutta la grinta del giocatore bianconero. Un messaggio che, però, non sembra rivolto alla Juventus. “C’è ancora tanto da raggiungere e credo che possiamo farlo insieme. I gol sono una parte essenziale di chi sono. Non posso smettere di inseguirne altri, guardare a nuovi record da raggiungere”, ha dichiarato Cr7 celebrando i 770 gol segnati in carriera.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, quel grande ritorno destinato a sfumare

Un messaggio che è stato accompagnato da uno scatto, che però lo ritrae con la maglia… del Portogallo. Insomma, questa carica e lungimiranza pare diretta alla nazionale, piuttosto che alla Juventus. “Ne voglio ancora e ancora e credo sia per questo motivo che la gente spesso dice che ho così tanta energia e che non mi fermo mai. Magari è vero, ma è essenziale per farmi sentire vivo”.