Uno degli obiettivi della Juventus, che avrebbe rappresentato un grande ritorno per la squadra bianconera, sembra pronto a sfumare.

La Juventus continua ad essere protagonista della corsa Scudetto. La squadra bianconera sta tentando di restare sulla scia delle milanesi, al netto dei tanti punti di distacco che ci sono adesso con l’Inter capolista. Si tenterà fino alla fine di approfittare di qualsiasi passo falso da parte delle prime due della classe, anche se le difficoltà per la squadra di Pirlo restano.

Critiche pesanti per la Vecchia Signora anche dopo l’eliminazione dalla Champions League, avvenuta per mano del porto. I tifosi si aspettavano qualcosa di più, e soprattutto volevano una dimostrazione sul campo per un obiettivo che manca da anni e per il quale l’arrivo di Cristiano Ronaldo sembrava potesse finalmente dare una svolta.

Cosi non è stato, e dunque resta il campionato e la speranza di tenere il passo, anche se l’Inter ad oggi sembra davvero troppo lontana. Allora occhi anche al futuro, al calciomercato e quello che si potrà fare per migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

Juve, il grande ritorno pronto a sfumare

Sono diversi i nomi fatti in questi mesi, che darebbero modo alla Juventus di provare ad aumentare ancora di più la qualità della rosa. Da capire, poi, il destino di diversi giocatori attualmente in forza alla Vecchia Signora, partendo da Cristiano Ronaldo e passando per Dybala. Tutto da sviscerare e chiarire nei prossimi mesi.

C’è, però, un giocatore accostato al club torinese che avrebbe rappresentato un grande ritorno, in grado anche di accendere l’entusiasmo dei tifosi. Parliamo di Paul Pogba, su quale ci sarebbe l’occhio vigile della Juventus. Si vociferava di un possibile assalto in estate, per un ritorno in terra bianconera per il francese.

Nelle ultime ore, però, sono arrivate notizie negative in tal senso. Secondo quanto riportato da ‘Foot mercato’, infatti, il Paris Saint Germain si sarebbe fatto sotto per portare a Parigi l’ex centrocampista bianconero. Avviati anche i contatti con Mino Raiola.

Pogba ha un contratto con il Manchester United fino al 2022, e già negli scorsi mesi lo stesso agente aveva lasciato intendere che Pogba aveva necessità di cambiare squadra. Juve tagliata fuori? Pogba accetterebbe volentieri la soluzioni francese, vedremo.