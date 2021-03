Zlatan Ibrahimovic ha deciso cosa fare da grande. L’attaccante svedese è ad un passo dalla firma sul nuovo contratto: continuerà ad essere un calciatore del Milan.

E’ il protagonista del giorno Zlatan Ibrahmovic. La notizia del suo ritorno in Nazionale svedese non è stata presa di buon grado dai tifosi del Milan. Dopo cinque anni di stop con la Svezia, l’obiettivo è, ora, tornare a giocare ai prossimi Europei. Ibra ha ancora voglia di giocare, nonostante la carta d’identità parli piuttosto chiaro. Una buona notizia per il Milan, però, sembra essere all’orizzonte.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic rinnova

Zlatan resta concentrato sugli allenamenti a Milanello. L’obiettivo stagionale è portare i rossoneri in Champions League e trascinarli verso la qualificazione. Secondo ‘Repubblica.it’, il suo futuro in rossonero non è affatto in discussione, anzi.

La firma sul nuovo contratto, valido per un’ulteriore stagione calcistica, sembra essere davvero vicina. Lo svedese potrebbe decidere di mettere nero su bianco in tempi piuttosto brevi: le parti sono, infatti, al lavoro per limare gli ultimi dettagli per il definitivo rinnovo contrattuale. Attualmente, Ibra guadagna circa sette milioni di euro. Anche il prossimo anno la cifra resterà pressoché questa, ma partirà da una base fissa con l’inserimento di vari bonus legati ad obiettivi individuali e di squadra.