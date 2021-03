Sarri ha deciso: tornerà ad allenare il prossimo anno. L’ex tecnico di Napoli, Juventus e Chelsea è corteggiato da mezza Serie A.

E’ sicuramente Maurizio Sarri l’allenatore più corteggiato del momento. Tutti lo vogliono ma nessuno lo ingaggia. Ancora legato alla Juventus, il tecnico ex Napoli e Chelsea è pronto per rimettersi in gioco dopo l’addio al club bianconero che ha portato all’arrivo di Andrea Pirlo in Piemonte.

E’ ‘Calciomercato.it’ a raccontare lo scenario che ruota attorno alla figura di Sarri. Il tecnico di Figline vuole tornare ad allenare la prossima stagione. Ci aveva pensato il Valencia, ma l’attuale situazione del club non consente particolari approcci; anche il Siviglia aveva sognato in grande, ma Lopetegui non è affatto in discussione visti gli ottimi risultati raggiunti fino ad ora. L’ipotesi Fiorentina, invece, club che sembrava averci provato sul serio, non risulta essere più concreta.

Calciomercato Sarri, svelate le pretendenti

L’ipotesi Napoli non è da scartare a propri. Con il giusto progetto e le giuste ambizioni, Sarri potrebbe decidere di tornare sotto l’ombra del Vesuvio. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club azzurro, potrebbe fare da garante al buon esito dell’affare.

In Serie A, anche la Roma sembra averci fatto un pensiero per il post Fonseca. Il tecnico dei giallorossi è in bilico: senza la qualificazione in Champions League il rapporto potrebbe bruscamente interrompersi. Il direttore sportivo dei capitolini, Tiago Pinto, ha un ottimo rapporto con Fali Ramadani, agente del tecnico italiano. Qualora il super desideri Massimiliano Allegri dovrebbe saltare del tutto, la proprietà giallorossa potrebbe virare in maniera decisiva sull’ex Napoli e Juventus. Non è fuori dalla corsa il Milan: Stefano Pioli, senza Champions League, dirà addio a Milanello. L’entourage di Sarri monitora la situazione prima di prendere una decisione definitiva.

Spunta l’ipotesi Premier League

E se Sarri tornasse in Premier League? La città resterebbe sempre la stessa, Londra. Ma stavolta, la panchina sarebbe quella dell’Arsenal che, attualmente, non stanno facendo benissimo sotto la guida di Arteta. Il club londinese aveva già sondato il terreno, ma aveva incassato un ‘no’ per questa stagione.