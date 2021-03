Gianpiero Gasperini ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro il Real Madrid, ha risposto anche sull’alternanza dei portieri.

L’Atalanta è caduta sotto i colpi di un Real Madrid che sicuramente ha dimostrato di essere una corazzata abituata alle grandi competizioni. I blancos si sono imposti per 3-1, di fatto sfruttando ogni minima sbavatura della Dea, e non sono state poche. La Champions, si sa, è una competizione dove non si può concedere nulla a nessuno, se l’avversario poi è una squadra tra le big di tutto il vecchio continente, va da sè che il margine di errore si riduce sensibilmente.

L’errore più pesante, che probabilmente ha anche condizionato la partita, è stato sicuramente quello di Sportiello che sbagliando un rinvio ha regalato palla a Modric, da lì l’assist al bacio per Benzema che non ha sbagliato ed ha firmato l’1-0 per gli spagnoli.

Un errore grossolano, quello del portiere nerazzurro, che ha scatenato anche grandi polemiche sui social. In tanti, infatti, si sono domandati il perchè della scelta di Gasperini di lasciare in panchina Gollini, dando invece fiducia a Sportiello che durante il match ha mostrato anche qualche altra sbavatura. Anche in occasione del terzo gol di Asensio, infatti, l’estremo difensore ha subito gol proprio sul suo palo.

Polemiche su Sportiello titolare, le parole di Gasperini

In molti, insomma, se la sono presa proprio a Gasperini e la scelta di puntare sul portiere che ha giocato qualche partita in meno rispetto al suo collega. Anche nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, è stata posta la stessa domanda proprio all’allenatore della Dea.

“Rifarei l’alternanza portiere? Assolutamente si, questi sono episodi che hanno compromesso la qualificazione che già sarebbe stata difficile, quando regali questi gol diventa ancora più difficile”, ha spiegato Gasperini che, dunque, ha confermato che rifarebbe tutte le scelte.

“Volevamo fare una partita migliore, c’erano tutte le condizioni. Ha preso una strada sbagliata questa gara, noi ci abbiamo messo del nostro. Zapata? Nelle ultime cinque partite ha sempre giocato degli spezzoni ha avuto qualche problemino fisico. Siamo partiti cosi, penso potesse andare bene”, il commento del tecnico che ha parlato con l’amaro in bocca per l’eliminazione.