Zlatan Ibrahimovic torna: il calciatore del Milan è stato convocato dalla Nazionale della Svezia nella pre-lista per le sfide in programma a fine marzo.

“Dio è tornato”, ha commentato così la convocazione della Svezia, Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore del Milan ha condiviso una sua foto con la maglia della Nazionale, dopo che la federazione locale ha reso noti i nomi dei giocatori convocati e Ibra è presente. Si tratta di una pre-lista per le sfide di fine marzo contro Georgia, Kosovo ed Estonia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ibrahimovic torna in Nazionale: la Svezia lo convoca

Si tratta di un ritorno e di una notizia molto attesi, considerato il momento molto positivo che sta vivendo Ibrahimovic col Milan. Dal suo arrivo la squadra sicuramente è apparsa rinata e, fino a qualche settimana fa, al vertice della classifica di Serie A. La situazione è cambiata proprio dal momento in cui in rosa si sono registrati tanti infortuni, tra i quali proprio quello dell’attaccante svedese, e si sono aggiunti più impegni in settimana, ovvero l’Europa League.

LEGGI ANCHE >>> La chiamata ad Ibrahimovic che il Milan non gradisce

Ibrahimovic mancava dalla Nazionale dal 2016. Al termine degli Europei disputatisi in quell’anno, infatti, il giocatore aveva annunciato il suo ritiro dalla Svezia, subito dopo l’eliminazione nella fase a gironi contro Irlanda, Italia e Belgio. Il Ct Janne Andersson l’ha visionato molto e ha deciso di riproporlo all’interno dell’attuale gruppo, spiegando: “Innanzitutto si tratta di un ottimo calciatore, meglio dire del migliore che abbiamo in Svezia ed è divertente che voglia rientrare. Oltre ciò, c’è quello che può dare in campo. Ha un’esperienza incredibile e può portarla ad altri giocatori della squadra”.