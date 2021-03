Buone notizie per quel che riguarda gli infortuni del Milan in vista delle prossime sfide decisive di Europa League e campionato. Bennacer è pronto a ritornare a disposizione di Pioli. Semaforo (quasi) verde anche per Ibrahimovic

Sorride Pioli in merito alle ultime notizie sugli infortuni in casa Milan. Il tecnico rossonero potrà contare sul recupero di Bennacer, pronto a riprendere le redini del centrocampo del Milan già dalla sfida di Europa League contro il Manchester United. Ko muscolare ormai superato e ritorno in campo imminente. Pioli valuterà se rischiaro subito dal 1′ già dalla sfida di giovedì, o rilanciarlo titolare dalla prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Buone notizie anche su fronte Ibrahimovic. L’attaccante svedese è pronto a tornare in campo dopo il ko agli adduttori. Problema muscolare ormai superato, ma servirà l’ok definitivo della staff medico prima del ritorno a piena disposizione.

Ibrahimovic potrebbe essere convocato già dalla sfida di giovedì sera contro il Manchester United, ma Pioli valuterà se rischiarlo dal primo minuto o chiamarlo in causa nella parte finale del match o in caso di bisogno. Anche in questo caso, Ibrahimovic potrebbe tornare a piena disposizione in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, soprattutto a causa della grande emergenza offensiva dopo l’infortunio di Leao e lo stop per squalifica di Rebic (due giornate per l’attaccante croato).

Infortuni Milan, fuori ancora Mandzukic: i tempi di recupero di Calabria e Romagnoli

Continua a tener banco l‘infortunio di Mandzukic. L’attaccante croato non sarà a disposizione di Pioli per la sfida di Europa League contro il Manchester United e difficilmente sarà arruolabile anche in vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina. Le condizioni dell’attaccante croato saranno valutate con calma nel corso dei prossimi giorni. Tempi di recupero ancora da stabilire.

Da valutare anche le condizioni di Calabria e Romagnoli, i quali hanno svolto allenamento in palestra nella giornata di ieri. Trapela totale ottimismo in vista della sfida di giovedì contro il Manchester United e in vista del match di campionato contro la Fiorentina.