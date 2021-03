L’Atalanta fuori dalla Champions League ad opera del Real Madrid: i bergamaschi pensano al talentino che piace al Chelsea

L’eliminazione dalla Champions League ha spento i sogni dell’Atalanta. Il cammino della Dea nella principale competizione continentale si è spento contro il Real Madrid: sconfitta all’andata, ko al ritorno e la Gasperini band dovrà ora concentrarsi sul campionato per provare ad esserci il prossimo anno. Quello in cui, come accade spesso per la società bergamasca, ci saranno da ‘svezzare’ diversi nuovi talenti. Giovani e forti, il motto che la Dea ha fatto proprio e che ha portato la società di Percassi nell’élite del calcio italiano prima ed europeo poi.

Per continuare su questa strada, gli scout dell’Atalanta monitorano costantemente i giovani talenti che si mettono in mostra nei campionati di tutto il mondo. gli occhi questa volta sono caduti in Svezia dove è presente un difensore che potrebbe sbarcare alla corte di Gasperini.

Atalanta, sfida al Chelsea per Ahmedhodzic

Il nome finito sotto osservazione dell’Atalanta è quello di Anel Ahmedhodzic. Classe 1999, nazionalità svedese, difensore di 192 centimetri, milita nel Malmoe ed ha il contratto in scadenza nel 2023. Quanto basta per far accendere la spia nella società bergamasca che, infatti, come si legge su ‘sportmediaset.it’, ha intenzione di far partire l’assalto.

Su di lui ci sono anche Chelsea e Manchester United, a testimonianza di quando il giovane difensore svedese abbia le qualità per emergere anche in contesti più importanti di quello del Malmoe. Ahmedhodzic ha già avuto un’esperienza in Inghilterra nelle giovanili del Nottingham Forrest e per fisico e caratteristiche è un elemento ideale per la Premier League. Non la pensa così l’Atalanta che vuole soffiarlo alla concorrenza inglese e portarlo in Serie A. Del resto la squadra di Gasperini è spesso definita come la più inglese delle squadre del massimo campionato italiano. Ed allora non sorprende che le strade della Dea si incrocino con quelle della Premier League sul mercato. C’è Ahmedhodzic nel mirino: l’Atalanta vuole consolarsi subito.