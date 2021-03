Muriel e Zapata hanno mostrato la loro delusione per l’eliminazione dalla Champions ai microfoni di Mediaset

L’Atalanta è uscita dalla Champions League dopo la sconfitta di questa sera, in trasferta, contro il Real Madrid per 3-1: reti di Benzema, Sergio Ramos su rigore e di Asensio per i padroni di casa, mentre per i lombardi ha segnato Muriel. All’andata gli spagnoli s’imposero con il risultato di 0-1 grazie al goal di Mendy all’86’.

La squadra di Gasperini non è riuscita a ripetere le imprese contro il Liverpool e l’Ajax, anzi ha commesso troppi errori tecnici come in occasione del goal di Benzema, che ha indirizzato in maniera definitiva il discorso qualificazione, dove c’è stato un grave errore di Sportiello. Zapata e Muriel hanno parlato dell’eliminazione a fine partita ai microfoni di Mediaset:

