Si infiamma la vigilia di Milan-Manchester United. In balia tra i due club c’è il cartellino di Diogo Dalot, esterno rossonero.

Milan-Manchester United si prospetta una gara scoppiettante. Dopo l’1-1 nella gara di andata degli Ottavi di finale di Europa League, i rossoneri di Stefano Pioli sono a caccia della vittoria per approdare ai quarti di finale del torneo europeo. I due tecnici, nel pomeriggio, hanno presentato il match in programma domani sera allo stadio San Siro alle ore 21:00.

Solskjaer su Dalot

Intervenuto in conferenza, Ole Gunnar Solskjaer ha presentato la sfida contro i rossoneri, annunciando l’assenza di Martial in mezzo al campo ed i dubbi relativi a Pogba e Van de Beek. Chi sarà regolarmente sul terreno di gioco è, invece, Diogo Dalot, esterno rossonero di proprietà del Manchester United.

Ecco quanto dichiarato dal tecnico inglese a proposito del calciatore in forza al Milan: “Un futuro qui per Dalot? Sì, certo che ce l’ha. Qui non è mai riuscito a trovare la forma migliore a causa di infortuni che l’hanno disturbato per un lungo periodo. Ora ci è riuscito. Gioca in un grande club ed ha grandi aspettative. Per lui è stato un buon anno. Sono molto soddisfatto, ovviamente, del suo sviluppo. E’ un nostro calciatore e non vediamo l’ora di riaverlo qui allo United“.