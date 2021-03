Segnali positivi dall’infermeria del Milan: si allenta la situazione infortuni in vista della parte finale della stagione. Sorride Pioli, il quale potrà contare sul recupero Ibrahimovic e Bennacer. Da valutare Calabria, Leao e Romagnoli

Buone notizie per Pioli per quel che riguarda il capitolo infortuni in casa Milan. Il tecnico rossonero potrà contare sui recuperi immediati di Ibrahimovic e Bennacer, pronti a tornare a disposizione già dalla sfida di Europa League contro il Manchester United. L’attaccante svedese, complice l’assenza di Leao e Mandzukic potrebbe partire dal 1′. Il centrocampista algerino, invece, potrebbe trovar spazio nel corso del secondo tempo. Per quel che riguarda Mandzukic, l’attaccante croato potrebbe tornare a disposizione dopo la sosta in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria.

Punto interrogativo anche sui tempi di recupero di Leao: l’attaccante portoghese, dopo il ko muscolare rimediato nei giorni scorsi, potrebbe stare fermo per circa 15 giorni. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, anche perchè i muscoli flessori, come noto, sono piuttosto delicati. Il suo recupero non verrà forzato. Anche in questo caso, Leao potrebbe tornare in campo dopo la sosta di campionato in occasione della sfida contro i blucerchiati, match valido per la 29^ giornata di Serie A.

Infortuni Milan, da valutare Calabria e Romagnoli: la situazione dall’infermeria rossonera

Buone notizie anche per quel che riguarda Calabria e Romagnoli. I due difensori rossoneri hanno lavorato in palestra e potrebbero recuperare immediatamente. Pioli potrebbe convocarli già in vista della sfida di Europa League contro il Manchester United, o nella peggiore delle ipotesi in occasione del match di campionato contro la Fiorentina. Emergenza offensiva contro la Viola, mentre contro il Manchester United, oltre al recupero di Ibrahimovic ci sarà anche Rebic (squalificato per 2 giornata in campionato).

Milan-Manchester United, le probabili formazioni di Europa League (ottavi di finale, match di ritorno)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood.