Quarto positivo al Covid nel gruppo squadra dello Spezia: i bianconeri hanno comunicato l’esito del tampone del centrocampista Nahuel Estevez

Quarta positività nel gruppo squadra dello Spezia. I bianconeri hanno dato l’annuncio in un comunicato diffuso pochi minuti fa. Il calciatore ad aver contratto il Covid-19 è Nahuel Estevez. L’argentino è asintomatico ed è già stato posto in isolamento come previsto dal protocollo.

Lo Spezia ha comunicato la positività di Nahuel Estevez. I bianconeri dovranno dunque rinunciare all’argentino – già isolato – nei prossimi incontri. Il calciatore ex Estudiantes è il quarto elemento del gruppo squadra ad aver contratto il Covid-19 nell’ultimo periodo. Lo Spezia aveva comunicato inizialmente la positività di Ivan Provedel. Successivamente invece sono rimasti ignoti gli altri due componenti del gruppo squadra risultati positivi. Si tratta comunque di un calciatore e un uomo dello staff.

Per Italiano intanto si registra un’altra defezione a pochi giorni dalla partita interna contro il Cagliari. Nahuel Estevez è un puntello importante della compagine bianconera. Il centrocampista argentino ha realizzato 3 assist fino a questo momento. Il suo peso nei meccanismi tattici del tecnico ex Trapani è cresciuto con il tempo, dopo un breve periodo d’adattamento peraltro naturale considerata la differenza del livello tra la massima competizione argentina e la serie A.

La formazione di Vincenzo Italiano scenderà in campo sabato pomeriggio alle 18 contro il Cagliari. I bianconeri hanno ottenuto soltanto due punti nelle ultime cinque partite. L’andamento a rilento a riavvicinato pericolosamente i liguri alla zona retrocessione. Gli spezzini hanno sei punti di vantaggio sul terzultimo posto. Lo scontro diretto con i sardi rappresenterà uno snodo molto importante per la stagione. L’ultimo successo risale a oltre un mese fa, nel match con il Milan. Dopo il 2-0 ai rossoneri, sono giunte le sconfitte con Fiorentina, Juventus e Atalanta e i deludenti pareggi interni con Parma e Benevento.