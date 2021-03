Il coronavirus impedirà anche all’Inter di scendere in campo contro il Sassuolo, ma per molti tifosi tutto è stato causato da De Laurentiis e dal rinvio di Juventus-Napoli.

Il timore che il rinvio di Juventus-Napoli potesse generare un precedente, rispetto alle decisioni prese in Serie A sui casi di coronavirus, è divenuto realtà. Per molti, un precedente negativo che avrebbe condizionato già dal 4 ottobre il prosieguo del campionato. La verità è che è difficile portare avanti una stagione regolare se continuano ad aumentare i contagi da COVID-19 all’interno delle varie squadre, considerata la difficoltà anche nel tracciare i contatti e la positività, che può manifestarsi anche dopo diversi giorni.

Inter-Sassuolo sospesa per COVID-19, il web accusa De Laurentiis

Juventus-Napoli fu rinviata per intervento dell’ASL che non permise agli azzurri di partire dopo i risultati dei tamponi di Zielinski ed Elmas. Inizialmente per far valere il protocollo il Giudice Sportivo decretò la sconfitta a tavolino per gli azzurri, ma nei successivi gradi di giudizio la sentenza è stata ribaltata. Il problema per alcuni è la presa di posizione di De Laurentiis, che avrebbe dato a ciascuno l’ardire di non scendere in campo. Per altri invece il quadro è più complesso, poiché relativo allo scontro tra regolamenti e leggi, scritture private e autorità.

Sui social tuttavia sono impazzati i commenti contro il patron del Napoli dopo il rinvio di Inter-Sassuolo, a causa dei vari casi di positività al COVID-19 che si stanno riscontrando nella rosa a disposizione di Antonio Conte. 13 calciatori a disposizione potrebbero esserci, come recita il protocollo che scendere in campo, ma si rischierebbe comunque il focolaio poiché giungono continue novità dai risultati dei tamponi.

L’opinione pubblica è insorta così su Twitter:

Questione #InterSassuolo: Mi fa rabbia che ci siano state squadre con almeno 7 positivi e abbiano giocato ugualmente, mentre alcuni decidono di sospendere le attività per 4 casi.

La porcata è iniziata da De Laurentiis e si sapeva sarebbe successo di nuovo.

Tra l'altro non c'era- — 🌻 (@blvckgnr) March 18, 2021

1. De Laurentiis ha creato un precedente a inizio campionato

2. Juve Napoli si doveva giocare il 17 marzo ma l’avete rinviata nuovamente, a discapito della Roma falsando ancor di più un campionato, li non parlavi di vergogna?

3. Le decisioni sono state prese da ATSeASL, nol’Inter — ses0 (@daaveedee) March 18, 2021

Aurelio De Laurentiis è riuscito a rompere il dominio bianconero. Peccato l'abbia fatto facendo vincere lo scudetto all'Inter. Ma ci è comunque riuscito. Quella della ASL è stata una giocata senza precedenti. Clamorosa. — Pasquale (@kiingg____) March 18, 2021

ASL TELEFONATA DA DELAURENTIIS = ASL TELEFONATA DA MAROTTA!UNO SCANDALO!RITIRATE LE SQUADRE COSI' DALL'ANNO PROSSIMO AVRANNO 2 E NON SOLO 1 SCUDETTO DI CARTONE!!! #InterSassuolo — Biagio Profice (@biax84) March 18, 2021