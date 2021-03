Secondo La Tercera, quotidiano Cileno, Vidal potrebbe andare al Marsiglia già nella prossima finestra di mercato

Arturo Vidal, ultimamente, non è tra le primissime scelte di Antonio Conte, considerando anche il recente infortunio. Il cileno è arrivato a Milano solo l’estate scorsa dal Barcellona dove si è liberato a parametro zero. Il centrocampista è stata una richiesta esplicita del tecnico nerazzuro.

Vidal non ha convinto e non ha rispettato l’elevatissime aspettative di tutto l’ambiente lombardo, anzi è stato tra i protagonisti in negativo della prematura eliminazione dell’Inter dalla Champions. Il giocatore dopo solo un anno potrebbe già cambiare squadra e campionato.

La telefonata di Sampaoli

Come riporta La Tercera, Vidal potrebbe andare al Marsiglia che è allenato adesso da Sampaoli, ex CT del Cile. L’allenatore argentino avrebbe chiamato il suo ex giocatore, e tra i suoi pupilli, nei giorni scorsi e gli avrebbe paventato la voglia di portarlo in Francia. A Vidal non sarebbe sgradita l’ipotesi di cambiare aria e anche l’Inter potrebbe lasciarlo andare a parametro zero, considerando il suo lauto stipendio.

Vidal con l’Inter ha collezionato 30 presenze e segnato 2 goal, tra cui uno alla Juventus. Il cileno sta recuperando dopo l’intervento della settimana scorsa e sta cercando di forzare le tappe per essere di nuovo a disposizione di Conte.