Cristiano Ronaldo è stato premiato dai calciatori di Serie A e ha vinto il Gran Galà Aic relativo all’ultima stagione

Un altro riconoscimento per Cristiano Ronaldo, l’ennesimo, a ridosso di una stagione in cui la sua Juve non è protagonista, ma relativo all’anno in cui ha vinto l’ennesimo titolo. L’attaccante portoghese è stato appena premiato dai calciatori della Serie A come miglior giocatore dell’ultima stagione. Va a CR7 dunque il Gran Galà Aic coi suoi colleghi che lo hanno scelto come miglior calciatore dell’ultimo campionato. Ronaldo, felice, ha dichiarato: “Voglio ringraziarli perché hanno reso possibile questa mia vittoria . E voglio ringraziare tutti i calciatori che hanno votato per me. Costanza, fiducia nei propri mezzi, lavoro e passione sono i segreti per godersi il calcio. Poi contano motivazione e disciplina, senza le quali non si può pensare di continuare a 34, 35, 36 o 40 anni” le sue parole riportate da Tuttosport.

Sono @Cristiano e @cristianagire il re e la regina del Gran Galà del Calcio – Special Edition! 👏👑 A loro il titolo di Calciatore e Calciatrice dell’anno assegnati dall’@assocalciatori per la stagione 2019-20 🔝✨#GGDC21@juventusfc @JuventusFCWomen @SkySport pic.twitter.com/MepoawEKJV — Gran Galà del Calcio AIC (@GranGalaAIC) March 19, 2021

Juventus, premiato Ronaldo

Miglior giocatore dell’ultimo campionato ma anche uno dei tre del tridente offensivo. Cristiano Ronaldo è stato anche inserito nella speciale formazione degli undici migliori giocatori dell’ultimo campionato. Tra questi ci sono anche Donnarumma, Bonucci e Immobile. Per la Juve, oltre a Bonucci e Ronaldo, c’è anche Dybala. Tra i premiati anche Gasperini come allenatore e Orsato come miglior arbitro.

Ecco la formazione premiata per l’annata 2019/20: Donnarumma; Gosens, de Vrij, Bonucci, Theo Hernandez; Barella, Gomez, Luis Alberto; Dybala, Immobile, Ronaldo.