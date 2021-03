Il Porto ha acceso l’attesa dei sorteggi di Champions con il video in cui, contro la Juventus, Grujic sbircia la situazione da terra

Il Porto, reduce dalla qualificazione ai danni della Juventus, si è avvicinato ai sorteggi dei quarti di finale di Champions in un modo abbastanza originale e simpatico.

La breve clip lanciata su Twitter però farà sicuramente imbufalire i tifosi della Juventus perché ritrae proprio un momento della partita di ritorno contro i bianconeri. Il riferimento è agli ultimi minuti di gioco, quando i portoghesi – vicinissimi alla qualificazione ai danni della squadra di Andrea Pirlo – hanno fatto ricorso anche a un pizzico di furbizia per guadagnare secondi preziosi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Porto, sui social l’attesa per i sorteggi: la rabbia della Juventus

Il Porto in un post apparso su Twitter ha chiesto ai propri tifosi: “Noi stiamo già aspettando il sorteggio della Champions League. E voi?”. Il messaggio è stato corredato da una clip di pochissimi secondi che fa riferimento al match di ritorno tra Juventus e Porto. Nell’estratto si vede Grujic spiare da terra la posizione dell’arbitro mentre con un sorriso ironico si gode la marachella dopo aver subito un fallo al limite dell’area di rigore bianconera. L’episodio è accaduto nei minuti finali della gara ed era già stato sottolineato dalle telecamere.

Naturalmente, molti tifosi della Juventus hanno interpretato il gesto del Porto come una mancanza di rispetto, uno sfottò e pertanto il post è stato bersaglio di tantissimi commenti di sostenitori bianconeri. Che hanno fatto notare inoltre come la società del presidente Agnelli si sia complimentata con gli avversari dopo aver assaporato la delusione dell’eliminazione. Non sono mancati però neppure i messaggi dei tifosi di altre squadre italiane.

LEGGI ANCHE >>> “Rischiamo di non finire il campionato”: rinvio Inter, l’allarme del Sassuolo

Per la cronaca, il Porto è stato sorteggiato con il Chelsea. Gli inglesi hanno eliminato l’Atletico Madrid negli ottavi, battendoli sia nella gara d’andata sia in quella di ritorno. I portoghesi giocheranno la partita d’andata in casa, come avvenuto già con la Juventus. Chi passerà da questo confronto, affronterà la vincente tra Real Madrid e Liverpool.