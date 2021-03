Rivaldo consiglia al Barcellona di tenere Messi ma è scettico sul ritorno di Ronaldo, vicino all’addio alla Juventus, al Real Madrid

As ha raccolto alcune dichiarazione dell’ex stella del Barcellona Rivaldo. Il brasiliano ha parlato del momento del Barca, di Messi ma anche del Real Madrid e del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo nella capitale spagnola.

Prima di tutto però si è soffermato sul caso Lionel Messi. Secondo l’ex stella dei blaugrana, il nuovo presidente Joan Laporta deve trattenere la “Pulce”. Rivaldo ha espresso la sua opinione, ritenendo più importante questa mossa dell’ingaggio di qualche altro campione. “Non sono favorevole a spese folli per ingaggiare nuovi giocatori in questo momento”, ha detto il brasiliano. “Il Barcellona deve concentrarsi a bloccare Messi, Laporta lo conosce molto bene e può mettere in gioco argomentazioni extra per riuscire nell’operazione”, ha aggiunto Rivaldo.

Juventus, Rivaldo: “Il Barcellona deve trattenere Messi, un ritorno di Ronaldo al Real sarebbe un rischio”

Rivaldo ha approfondito la sua tesi: “Il Barcellona sarebbe beneficiato dal fatto di riuscire a trattenere il suo simbolo. Prendere altri calciatori è sempre un rischio perché non sai mai come si adattano. Nell’ultimo periodo Messi è più incisivo, molto di più da quando Laporta è tornato presidente. Il fatto che sia andato a votare e abbia assistito alla presentazione sono fattori del fatto che è disposto a parlare per trovare un accordo”. Secondo Rivaldo, poi, dovrebbe essere prolungata la fiducia a Koeman: “Sarebbe un errore visto che ha saputo lasciarsi alle spalle un momento molto duro. La sensazione è che le cose stiano migliorando”.

Poi, nell’intervista concessa ad As, ha parlato del ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid: “Sarebbe un rischio, certo farebbe molto felici i tifosi del Real. Sono convinto che possa fare tanti gol e tornerebbe a fare la differenza ma gli si potrebbe chiedere troppo in quest’ultima fase della sua carriera. Anche lui potrebbe essere danneggiato. Naturalmente sarebbe bellissimo per la Liga tornare a unire Messi e Ronaldo“.

L’ex trequartista è ora testimonial di Betfair. Nella sua carriera, dopo l’interregno di cinque anni al Barcellona, Rivaldo è arrivato in Italia, al Milan in cui ha disputato una sola stagione, segnando 5 gol in 22 partite.