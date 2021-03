Ogni estate, Koulibaly è sul punto di partire. Dovesse accadere davvero, il Napoli ha già individuato il suo sostituto

All’età di 30 anni e dopo aver sfiorato già in passato l’addio, svanito per motivi economici, per accordi mancati, Kalidou Koulibaly può lasciare il Napoli in estate. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno a De Laurentiis e, ovviamente, dal piazzamento in classifica. In caso di conquista della Champions, infatti, il Napoli potrebbe anche decidere di tenerlo, senza dover per forza fare cassa. Nell’incertezza totale, legata ai prossimi risultati, si valuta ogni pista per il futuro.

Per questo il Napoli sfoglia la margherita e lavora al possibile sostituto, alla ricerca di un erede che sia degno sostituto del centrale senegalese. Tanti i nomi al vaglio, tra questi ne emerge uno: Marcos Senesi, 23 anni, argentino del Feyenoord. Calciatore che il Napoli aveva seguito già in passato, un anno fa, quando su Koulibaly era forte il pressing del Liverpool e del Manchester City.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, ecco l’erede di Koulibaly

Il mancato addio di Koulibaly aveva congelato anche la trattativa per arrivare a Senesi. Ma il giocatore continua a piacere al Napoli, che ha sottolineato il suo nome nel folto elenco di difensori valutati dal ds Giuntoli. Senesi piace per le sue qualità: è un centrale di piede mancino molto bravo tecnicamente e con ampi margini di crescita dettati dalla carta d’identità.

LEGGI ANCHE >>> La prima cessione certa della Roma

Col Feyenoord, scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, non dovrebbe essere un problema trovare un accordo economico. Ma il suo eventuale arrivo è comunque legato all’uscita di Koulibaly, al momento concentrato sulla stagione. Nulla si muove attorno all’ex Genk. Il Napoli non pensa alla cessione e spera ancora di non dovergli dire addio. Nel caso, ecco Senesi.