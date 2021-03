Il Napoli si prepara a lasciare diversi giocatori in scadenza di contratto, uno di questi sembra sia diretto in Premier League.

In casa Napoli ci si prepara, con ogni probabilità, ad una sostanziosa rifondazione. Sono tanti, infatti, i giocatori che alla fine della stagione dovrebbero salutare la compagine partenopea, molti per la scadenza dei propri contratti. Sembra, infatti, che la società sia pronta a lasciar partire molti di quelli che hanno il contratto in scadenza giugno 2021.

Una situazione da monitorare costantemente, visto che anche l’allenatore Rino Gattuso non è poi cosi certo di restare seduto sulla panchina azzurra. I risultati, fino a questo momento, lasciano pensare che gli azzurri siano ancora in grado di poter lottare per il quarto posto, che è lì a pochi punti.

I tifosi, però, non sono convinti dal gioco della squadra partenopea, pecca che molti imputano proprio al tecnico calabrese. E cosi l’addio di Gattuso potrebbe essere il preludio proprio a questa mini rivoluzione che si prepara in casa azzurra.

Il Napoli si prepara a salutare Maksimovic

Uno dei giocatori con il contratto in scadenza è Nikola Maksimovic. Il difensore serbo è stato utilizzato molto da Gattuso, che gli ha riservato anche diversi elogi nel corso dei mesi, proprio per la grande dedizione messa in campo nonostante il contratto con il Napoli sia ormai ai titoli di coda.

E la verità sembra proprio portare all’addio dell’ex Torino che, ad oggi, non ha ancora trovato alcun accordo con il Napoli. Sembra difficile, dunque, pensare che possa rinnovare da qui alla fine della stagione, visto che il tempo stringe inesorabilmente.

Secondo quanto riportato da Todofichajes, infatti, Maksimovic non solo non rinnoverà con il Napoli, ma pare sia già pronto ad accasarsi alla sua nuova squadra. Un’avventura in Premier, infatti, attenderebbe il giocatore serbo in uscita dal Napoli.

Maksimovic avrebbe – si legge – le valige pronte per trasferirsi in estate al West Ham, squadra che segue da un po’ il giocatore che avrebbe ormai tutto pronto per il trasferimento. Notizia che andrà ovviamente confermata e sulla quale, però, dalla Spagna sono pronti a mettere la mano sul fuoco sia vera.