Con il gol alla Fiorentina, lo svedese diventa il calciatore più anziano a segnare 15 gol in un campionato di Serie A, a 39 anni e mezzo

Zlatan Ibrahimovic continua a frantumare record. Lo svedese, con la rete dell’1-0 messa a segno oggi durante il match tra Fiorentina e Milan, diventa il calciatore più anziano a realizzare almeno 15 gol in un singolo campionato di Serie A. Lo comunica il gruppo Opta con un tweet che celebra il centravanti.

Ibra fa 15 gol a 39 anni e mezzo: è record

Ibra, a 39 anni e mezzo, non sembra volersi affatto fermare: ha recentemente annunciato il ritorno in nazionale per disputare prima le qualificazioni per Qatar 2022 e quindi l’europeo itinerante in programma tra giugno e luglio. Ricordiamo che Ibra è anche il marcatore più prolifico con la maglia della Svezia, con 62 gol segnati in 116 presenze.

Inoltre, anche il discorso rinnovo con il Milan sembra essere a una fase avanzata. Lo svedese vorrebbe concedersi almeno un’altra stagione per continuare a stupire e battere record. Senza considerare che al termine di questo campionato mancano diverse partite e che le statistiche possono ancora essere ritoccate verso l’alto.