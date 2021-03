L’allenatore del Marsiglia Sampaoli è interessato all’acquisto del centrocampista dell’Inter Arturo Vidal, tanto da contattarlo telefonicamente.

Questa in corso non è stata finora la stagione di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, fedelissimo di Conte, arrivato per dare alla rosa l’esperienza di un veterano dei palcoscenici più illustri del calcio europeo, è stato spesso autore di prove al di sotto della sua fama.

Il trentaquattrenne è reduce da un intervento chirurgico al ginocchio e non dovrebbe tornare prima di 3 settimane, ma avrà a disposizione il finale di stagione per redimersi, aggiungendo prestazioni importanti al bottino stagionale, per ora scarno specialmente nelle serate importanti, quelle di Champions League.

Gli estimatori di Vidal non sono mai mancati

Nonostante tutto pare però che l’allenatore del Marsiglia Jorge Sampaoli sia interessato a servirsi del connazionale, a partire dalla prossima stagione, e non starebbe facendo nulla per nasconderlo. Secondo voci francesi, quelle di Canal+ per la precisione, Sampaoli avrebbe addirittura alzato la cornetta per telefonare a Vidal. La notizia è stata data a margine della partita fra Nizza e Marsiglia.

Decisiva per il trasferimento del giocatore sarà la volontà di fare un sacrificio dal punto di vista economico, considerati i 6,5 milioni di € che oggi l’ex Barcellona percepisce di stipendio a Milano. Il futuro di Arturo Vidal potrebbe dunque essere in Ligue 1, ma dipende solo da lui.