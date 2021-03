Passo falso della Juventus di Andrea Pirlo che si schianta contro il Benevento di Filippo Inzaghi. I campani vincono all’Allianz Arena.

E’ una domenica pomeriggio amara per Andrea Pirlo e per la sua Juventus. La squadra bianconera esce sconfitta dalla gara contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Il match valido per il ventottesimo turno di Serie A 2020/2021 finisce 0-1: decisiva la rete di Adolf Gaich al minuto 69.

Impresa Benevento che torna a vincere dopo undici partite. Lo fa a Torino, all’Allianz Arena, nella casa della Juventus di Andrea Pirlo. La notizia, ovviamente, non è stata presa bene dai tifosi bianconeri che si sono riversati sui social per puntare il dito contro l’allenatore.

Non è la prima volta che l’allenatore della Juventus finisce nel mirino della critica. La sconfitta contro il Benevento, neopromossa in Serie A, ha fatto infuriare i supporter bianconeri che chiedono, ora, la testa dell’allenatore. Su Twitter, già alla fine del primo tempo, non erano mancate le critiche. Adesso che la sconfitta è ufficiale, le critiche sono asprissime.

@Pirlo_official OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT #JuventusBenevento #finoallafine# forzajuve

— Raouf Swaidan (@RaoufSwaidan) March 21, 2021