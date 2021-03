Inter, arriva il risultato dei tamponi: la decisione sui nazionali

Ottima notizia per l’ambiente nerazzurro: negativi i tamponi del gruppo squadra. I nazionali potranno così rispondere alle convocazioni

Boccata d’ossigeno per l’Inter. Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri, tranne uno ma che non fa parte del gruppo squadra. I sette nazionali così potranno rispondere alle convocazioni, dopo che le pressioni delle varie federazioni sull’ATS di Milano per avere a disposizione i propri calciatori.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Gli allenamenti ad Appiano sono ripresi

La squadra è già tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile con dei lavori individuali. I giocatori che risponderanno alle convocazioni delle proprie nazionali dovranno indicare un domicilio nel propri Paesi di appartenenza per continuare l’isolamento fiduciario e dovranno viaggiare in sicurezza, con voli privati.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ritorna Marotta e Lautaro rinnova

I giocatori dell’Italia, per adesso, sono rimasti a Milano e sono in attesa di nuovi sviluppi