La sorprendente vittoria del Benevento in casa della Juventus ha scatenato il web e anche Felipe Melo. Il calciatore brasiliano ha lasciato un commento “piccante”.

La rete di Gaich in Juventus-Benevento ha fatto e farà parlare molto di sé in stagione. Il gol dell’argentino ha decretato la vittoria difficile da pronosticare delle streghe sui bianconeri, la quale ha in qualche modo inibito il cammino della squadra di Pirlo verso la vetta della classifica. Si è trattato di un’impresa praticamente storica, considerato che tra gli altri fattori la Juventus non subiva un gol allo Stadium, in Serie A, da una neo-promossa dal settembre del 2019, quando fu il Verona a segnare.

Felipe Melo e il commento dopo Juventus-Benevento

Per tutti gli appassionati non-juventini, il Benevento si è trasformato improvvisamente nell’eroe del momento. Tra coloro i quali hanno festeggiato la sconfitta della Juventus figura anche il brasiliano Felipe Melo. L’attuale centrocampista del Palmeiras in Italia, oltre alla maglia della Fiorentina e dell’Inter, ha indossato anche quella dei bianconeri, ma non ha mai nascosto il suo astio nei riguardi del club, a causa dei rapporti interrotti con la società e con i tifosi in modo non idilliaco.

Così, quando lo youtuber Luca Mastrangelo ha condiviso un post sulla sfida di Serie A, Felipe Melo ha commentato su Instagram: “Ahahahahaha godo”. Un messaggio che lascia davvero poco spazio alle interpretazioni…