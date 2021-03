Roberto Mancini durante la conferenza stampa di questa mattina ha parlato anche del momento che sta vivendo Pirlo

La Juventus dopo la sconfitta per 0-1 contro il Benevento è stata pervasa da polemiche e critiche. I bianconeri hanno 11 punti in meno rispetto all’anno scorso e sono lontani dall’Inter, ora hanno lo stesso numero di partite giocate, ben 10 punti, alzando quasi bandiera bianca per la lotta allo Scudetto.

Non è più certo il futuro di Andrea Pirlo, nonostante la fiducia paventata dalla società piemontese, sulla panchina della Juve. Secondo le ultime indiscrezioni, questa mattina a Torino si sarebbero svolte delle riflessioni sul progetto tecnico iniziato la scorsa estate:

”Bisogna essere positivi”

Sul momento di Pirlo si è soffermato anche Roberto Mancini: ”Pirlo? Questa è la vita del tecnico purtroppo. Si attraversano momenti diversi. Alle volte non si riesce a trasmettere. La frustrazione deve protrarsi il meno possibile. Bisogna essere positivi, sapendo che nel calcio si vivono anche queste situazioni”.

Il CT dell’Italia ha poi continuato: ”Ci sono momenti delicati e possono anche passare. Andrea è giovane, ha iniziato adesso in un grande club. Sta attraversando un momento di difficoltà, ma ha cominciato un percorso”.