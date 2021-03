Pirlo esonerato? Ecco il traghettatore (aspettando Allegri)

Non è un buon momento per Andrea Pirlo e la Juventus. Dopo la sconfitta contro il Benevento, il tecnico bianconero rischia l’esonero.

Ennesima gatta da pelare per Andrea Pirlo. L’allenatore della Juventus rischia grosso: la sua panchina è bollente dopo la sconfitta accorsa contro il Benevento di Filippo Inzaghi all’Allianz Arena. E’ l’edizione odierna de ‘la Repubblica’ a raccontare le ultime ore infuocate in casa Juve.

Esonero Pirlo, spunta il nome del successore

Il tecnico non è più ancora alla sua panchina. Sono già spuntati diverse idee per sostituirlo il prima possibile. Con ogni probabilità, Pirlo resterà fino alla fine della stagione. Ma in estate sarà rivoluzione.

Repubblica fa i nomi di Massimiliano Allegri, di Gian Piero Gasperini, di Simone Inzaghi e di Luciano Spalletti. Sono questi i nomi più altisonanti che potrebbero sbarcare in Piemonte. In ogni caso, però, Andrea Agnelli sembra voler optare per una soluzione meno onerosa. Igor Tudor, possibile traghettatore in caso di altre clamorose disfatte, è l’unico allenatore con una certa esperienza che sembra poter sostituire Andrea Pirlo. I rapporti con Baronio e Gagliari sono ai minimi storici. Niente da fare, invece, per l’arrivo di un top trainer: Jurgen Klopp e Pep Guardiola costano davvero troppo. Il loro ingaggio,visto il bilancio del club bianconero, è troppo oneroso per le casse di Agnelli.