Una rivoluzione. La Juventus che verrà avrà poco in comune con quella di quest’anno. C’è un reparto che più di tutti potrebbe essere completamente diverso ed è l’attacco. Lì dove nessuno è certo di restare. Non lo è Cristiano Ronaldo che anzi starebbe spingendo per ritornare al Real Madrid, disposto anche a perdere soldi pur di rivestire la maglia bianca delle merengues.

Non lo è Morata che non ha convinto al 100%: l’accordo con l’Atletico Madrid prevede la possibilità per la Juventus di prolungare di un altro anno il prestito dello spagnolo a fronte di un esborso economico di 10 milioni oppure riscattarlo pagando 45 milioni di euro. La decisione non è stata ancora presa, così come non è stato ancora deciso il futuro di Dybala. La trattativa per il rinnovo è ferma e da mesi non si registrano passi in avanti. Senza prolungamento la cessione estiva diventerebbe una possibilità molto concreta ed è qui che entra in gioco Joao Felix.

Juventus, Adani lancia Joao Felix: intreccio con Dybala

A rilanciare l’ipotesi è Lele Adani alla ‘Bobo Tv’. L’ex difensore dell’Inter vede il giovane talento portoghese, acquistato per oltre 120 milioni di euro, non felice all’Atletico Madrid. Questo potrebbe aprire scenari interessanti: “Pensa Joao Felix alla Juventus…”, le sue parole ad Antonio Cassano.

Nell’idea di Adani il possibile approdo in bianconero di Joao Felix sarebbe intrecciato all’addio di Paulo Dybala. Il ricavato dell’eventuale cessione dell’argentino andrebbe a finanziarie parte dell’acquisto del 21enne portoghese. Il giovane lusitano è stato accostato alla Juventus già prima del suo arrivo all’Atletico Madrid, ma la clausola da oltre 120 milioni da pagare al Benfica aveva spinto i bianconeri a mollare la presa. Ora si torna a parlarne e chissà che non sia la volta buona.