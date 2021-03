Durante Turchia-Olanda rete annullata a De Ligt: l’arbitro Oliver non vede la palla entrare, come con Muntari

Sono trascorsi esattamente 3315 giorni: quelli che gol annullato a Muntari in un famigerato Milan-Juventus che diresse anche il destino di un campionato a quello annullato questa sera a De Ligt in Turchia-Olanda. La gara è terminata 4-2 per i padroni di casa, condizionando da subito quello che è il cammino degli orange verso Qatar 2022.

Ad Istanbul, però, con i padroni di casa in vantaggio per 2-0, arriva al 45′ il classico gol fantasma di De Ligt non visto dall’arbitro e dai suoi assistenti: il pallone viene colpito di testa dal centrale della Juventus, bacia prima il palo e poi viene respinto da un difensore. Questo, però, solo dopo aver sconfinato chiaramente oltre la linea di porta. Un gol solare.

Matthijs De Ligt (Getty Images)