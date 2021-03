L’ex agente di Icardi rivela un retroscena sull’attaccante: fu vicino al Napoli ma la trattativa saltò a causa dei diritti d’immagine

La carriera di Mauro Icardi potrebbe aver preso totalmente un’altra strada. Lo ha rivelato il suo ex agente Abian Moreno durante la trasmissione “Calcio Napoli 24 Live”. L’argentino prima di scegliere l’Inter sarebbe potuto finire al Napoli.

Il trasferimento in azzurro però si frantumò quando sembrava essere quasi tutto definito.

L’episodio si riferisce al gennaio del 2013, subito dopo la prima doppietta in serie A firmata da Mauro Icardi nell’incontro tra la sua Sampdoria e la Juventus. In quella circostanza i blucerchiati si imposero per 2-1 con due gol del giovanissimo attaccante.

Quella prestazione non passò inosservata. In maniera particolare fece breccia nel cuore della dirigenza del Napoli che – ricorda Abian Moreno – si mosse per prima per acquistare l’attaccante.

Napoli, l’ex agente di Icardi: “Siamo stati vicini agli azzurri ma poi saltò tutto per i diritti d’immagine”

Il Napoli si fece vivo per ingaggiare Mauro Icardi. La trattativa decollò rapidamente ma poi si arenò intorno a un punto. E lì subì la frenata decisiva che successivamente consentì all’Inter di portarlo sotto la Madonnina. “Mi chiamo il Napoli per primo. Era dopo la doppietta che fece alla Juventus. Non riuscimmo però a trovare l’accordo perché non c’era l’intesa intorno ai diritti d’immagine. Questo per me era però l’aspetto più importante. Il club mi disse che non potevo gestire i diritti d’immagine e pertanto non se ne fece nulla”.

Non è la prima volta che proprio questo aspetto causa delle problematiche al Napoli. Nel corso del tempo in più di una circostanza le trattative hanno subito un rallentamento intorno ai diritti d’immagine. In passato, ad esempio, il passaggio di Davy Klaassen non si concretizzò proprio per delle difficoltà sul tema.

Abian Moreno, durante l’intervento su “CalcioNapoli24 Tv” ha poi concluso dicendo la sua sul futuro di Mauro Icardi, che al Psg sta vivendo un periodo non molto felice. “La serie A“, ha detto il suo ex agente, “sarebbe l’opzione perfetta per lui. Un suo ritorno in Italia dunque non è da escludere”.