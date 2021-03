L’agente di Jorginho Santos apre a un ritorno del centrocampista al Napoli: “La priorità sarebbe tornare in Italia, lì abbiamo tanti amici”

L’agente di Jorginho, Joao Santos, è intervenuto su Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” e ha parlato del futuro del suo assistito. Il centrocampista ha lasciato un grande ricordo nel Napoli e pertanto molto spesso viene associato alla società del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il centrocampista ha un contratto fino al 2023 con il Chelsea, club al quale è arrivato nel 2018. A giugno, a due anni dalla scadenza del suo accordo con il club londinese inevitabilmente si faranno delle riflessioni di calciomercato. Joao Santos confida nel rinnovo ma se così non dovesse essere, ammette che il ritorno in Italia sarebbe l’opzione in cima alle preferenze di Jorginho, elemento della nazionale di Roberto Mancini.

Il calciatore in questo momento è fuori per un fastidio al ginocchio. “Nulla di grave, deve fare soltanto un po’ di fisioterapia”, ha minimizzato Joao Santos.

Napoli, l’agente di Jorginho apre al ritorno in Italia: “Considereremmo un’offerta dei partenopei”

L’addio di Jorginho al Chelsea è tutt’altro che scontato perché, come ha spiegato Joao Santos, “il centrocampista è un calciatore importante per Thomas Tuchel“.

Con il tecnico tedesco, Jorginho è tornato al centro degli schemi del Chelsea, dopo aver trascorso un periodo non semplicissimo durante la gestione Lampard.

Con l’ex Psg e Borussia Dortmund è tornato a essere un punto fermo e con i tre gol realizzati da febbraio in poi è salito a quota 7 in stagione. “Tutti sbagliano in questo mestiere. In Premier League serve un centrocampo più veloce e fisico per cui lui ora gioca a 2 mentre in nazionale è il vertice basso di una linea a 3. Jorginho è un calciatore molto intelligente. Se il Chelsea non dovesse rinnovargli il contratto cercheremo di tornare in Italia e se il Napoli dovesse fare un’offerta la considereremo perché abbiamo trascorsi anni molto felici lì e abbiamo tanti amici”.

Infine, su Sarri, grande estimatore del centrocampista, Joao Santos parla in questo modo: “Sappiamo quanto gli piaccia Jorginho ma non sappiamo quali scenari presenterà il calciomercato”.

Jorginho è arrivato al Napoli nel 2014 dall’Hellas Verona a gennaio 2014 in cambio di 9.5 milioni di euro. I partenopei lo hanno venduto quattro anni e mezzo più tardi per una cifra vicina ai 60 milioni di euro.