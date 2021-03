Cagliari, Marin può dire addio in estate: occhio al futuro di Joao Pedro

Il Cagliari potrebbe valutare la cessione di Marin in vista della prossima estate a prescindere dalla salvezza o meno. In bilico anche il futuro di Joao Pedro in caso di offerte irrinunciabili

Obiettivo salvezza da rincorrere con il coltello tra i denti e occhio anche alle prossime strategie di mercato in chiave futura. Il Cagliari dovrà cercare di restare aggrappato alla Serie A per evitare il possibile smantellamento della squadra e la perdita dei big. Punto interrogativo su Joao Pedro: il capitano rossoblù potrebbe restare a Cagliari in caso di salvezza, più complicata la sua conferma in caso di retrocessione. Joao Pedro piace a Fiorentina e Lazio.

Occhio anche alle sirene d’addio per Marin, sorpresa del centrocampo rossoblù e finito nei radar di Inter e Milan. Il centrocampista romeno, intervenuto ai microfoni di “FRF.ro” ha colto l’occasione per evidenziare il suo ottimo stato di forma:” Sto molto bene, ho avuto l’opportunità di giocare tutte le partite con il Cagliari. Cerco di dare il massimo in ogni gara che gioco, sono contento di essere riuscito a giocare e non solo in questo 2021, ma ho giocato quasi tutte le partite di tutta la stagione: ne sono felice e spero di continuare così con serietà e lavoro”.

Calciomercato Cagliari, Marin e Joao Pedro possibili cessioni: da valutare il futuro di Simeone

Marin, come detto, piace a Inter e Milan, il diretto interessato, dopo il commento sull’attuale percorso con il Cagliari ha spento le voci di mercato su un possibile trasferimento a Milano sponda nerazzurra o rossonera: “Il prossimo club nel quale giocherei se dovessi scegliere tra Milan o Inter? Non lo so, non lo so, proprio non posso dirlo”.

Marin, Joao Pedro, ma attenzione anche al futuro di Simeone. L’attaccante argentino potrebbe lasciare Cagliari dopo una stagione caratterizzata da troppi “sali e scendi”. Da valutare anche il futuro di Pavoletti, così come quello di Nainggolan. Impossibile fare un quadro della situazione in questo momento complicato dei rossoblù, soprattutto con la conferma in Serie A ancora in bilico. E’ chiaro che in caso di retrocessione potremmo assistere a una vera e propria rivoluzione.