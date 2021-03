In Inghilterra si pensa alla riapertura degli stadi, c’è già la partita del primo test, la finale di Carabao Cup tra Tottenham e Manchester City.

La campagna di vaccinazione in Inghilterra va avanti con successo, si viaggia intorno ai 28 milioni di vaccinati con la prima dose. I risultati si vedono: i contagi sono in calo e soprattutto i morti sono stabilmente sotto la quota 100 al giorno, a differenza di quanto accade in Italia.

In questo contesto il pubblico sugli spalti non è più un’utopia, il piano organizzativo è già partito. Secondo quanto racconta il Daily Mail, il primo test dovrebbe esserci il 25 aprile con la finale di Carabao Cup tra Tottenham e Manchester City.

In quell’occasione Wembley aprirà per circa ottomila spettatori, sarà una goccia nel deserto in uno stadio da 90000 posti ma almeno finirà l’insopportabile silenzio.

La finale del 25 Aprile è un test per il futuro

Il ritorno del pubblico negli stadi sarà graduale, la finale tra Tottenham e Manchester City sarà soltanto un test, un primo passo.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, molti biglietti saranno dati ai residenti e regalati agli operatori sanitari del National Health Service.

Il Manchester City e il Tottenham avranno anche una quota di biglietti per i propri tifosi, non più di un quarto delle presenze complessive.

Il numero preciso di spettatori non è stato concordato, il range individuato oscilla dai 4000 agli 8000 tifosi sugli spalti.

In Italia siamo nettamente indietro, la vaccinazione procede a rilento i contagi sono ancora tanti, molte persone perdono ancora la vita per il Covid-19 e non sembrano esserci allentamenti alle restrizioni all’orizzonte. Riguardo al calcio poi, le partite a porte chiuse sono una triste abitudine, non si sa quando terminerà questo pesante scenario in Italia.

Nella prima parte della stagione, c’erano mille tifosi sugli spalti, un’apertura finita presto, il 25 ottobre scorso e mai più ripristinata.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina in una recente intervista a Metropolis riguardo alle partite senza pubblico ha dichiarato: “Non potremo andare avanti ancora a lungo così, i tifosi sono l’anima di questo sport”