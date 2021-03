Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha svelato un retroscena di calciomercato che riguarda Karim Benzema ed il club bianconero.

La Juventus, da sempre, è attenta alle situazioni di calciomercato che riguarda i top player di mezza Europa. La società di Andrea Agnelli ha provato, in più sessioni di mercato, ad accaparrarsi i migliori calciatori del panorama europeo.

Calciomercato Juventus, Benzema fu ad un passo dai bianconeri

Ci ha pensato Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, oggi nei salotti televisivi nei panni di commentatore sportivo, a svelare un inedito retroscena di mercato che riguarda il club bianconero risalente a più di dieci anni fa. Intervistato dal canale ‘YouTube’ ‘Cronache di spogliatoio’, l’ex centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Karim Benzema? E’ vero, era vicino alla Juventus. Era l’anno di Ciro Ferrara. Non aveva fatto bene al Real, ma purtroppo non arrivò a Torino. La possibilità che andasse in porto il trasferimento c’era”.

Marchisio su Ronaldo

Poi prosegue: “Ronaldo? Ha portato la sua grandissima vena di gol alla Juventus. Lo abbiamo visto il primo anno, quando ha ribaltato il match contro l’Atletico che, di solito, non concede tanti gol agli avversari”.