DIRETTA Italia-Irlanda del Nord: segui la partita LIVE

Alle 20.45 torna in campo l’Italia di Roberto Mancini per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar 2022, gli azzurri affrontano l’Irlanda del Nord.

Per l’Italia non è questo il momento di pensare all’Europeo, non ancora almeno. La compagine di Roberto Mancini si è ritrovata in questi giorni per quello sarà un impegno molto importante e che riguarda il prossimo anno, ovvero i mondiali che si svolgeranno in Qatar. Per gli azzurri un obiettivo concreto, che seguirà ovviamente quello dell’Europeo al quale, però, ci si dovrà dedicare in seconda battuta.

L’azzurro è sotto stretta osservazione, ed il commissario tecnico è ben consapevole che quelle che verranno saranno sfide importanti e che daranno modo di delineare i confini del percorso da fare per l’Italia. La prima sfida si giocherà stasera allo stadio Ennio Tardini di Parma, dove la compagine azzurra affronterà l’Irlanda del Nord, avversario assolutamente da non sottovalutare.

Quello di stasera è il primo di tre match, che vedrà poi domenica 28 marzo l’Italia contro la Bulgaria allo Stadio ‘Vasil Levski’ di Sofia ed infine mercoledì 31 marzo la sfida con la Lituania allo Stadio LFF di Vilnius. Insomma, un trittico di impegni che daranno modo anche alla stessa nazionale di capire quale sia il livello effettivo ed attuale della rosa. Mancini, inoltre, avrà modo anche attraverso queste sfide di scegliere chi è già pronto per la sfida dell’Europeo.

Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali

Mancini da fiducia fin da subito al suo 4-3-3, riproponendo un tridente solido ed affidabile. Ciro Immobile sarà il centravanti che guiderà l’attacco, con ai suoi lato Berardi ed Insigne. Centrocampo giovane con Locatelli e Pellegrini insieme al più esperto Verratti. Dall’estero ecco Florenti ed Emerson, mentre la coppia centrale di difesa tutta juventina composta da Bonucci e Chiellini.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

L’Irlanda, di contro, propone uno schieramento non particolarmente offensivo. Il duo d’attacco vede White e Megennis che proverà a colpire la porta difesa da Gigio Donnarumma.

Irlanda del Nord (3-5-2): Peacock-Farrel; Smith, Evans, Cathcart; Dallas, McNair, McCan, Davis, Evans; White, Magennis.