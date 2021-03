Fiorentina, quanto vale davvero Vlahovic: c’è il pressing delle big

La definitiva consacrazione di Vlahovic in Serie A ha attirato l’attenzione delle big sull’attaccante della Fiorentina classe 2000. Quanto vale il centravanti serbo? Quale sarà il suo futuro?

Stagione d’assoluto protagonista per Vlahovic e definitiva consacrazione in Serie A. L’attaccante della Fiorentina, autore di 12 gol in campionato, continua ad attirare su di sè le attenzione delle big del nostro campionato, ma attenzione anche all’interesse di diverse squadre di Premier League e Liga. Vlahovic, attualmente, ha una valutazione di circa 40-45 milioni di euro, ma la Fiorentina vorrebbe blindare il suo centravanti in vista del futuro proponendogli il rinnovo contrattuale.

Su Vlahovic, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, resta forte l’interesse della Roma, del Milan e dell’Inter. Il club giallorosso potrebbe puntare sull’attaccante serbo classe 2000 in caso di addio a Dzeko e impossibilità nell’arrivare a Icardi. Occhio anche al Milan: Vlahovic potrebbe rappresentare il profilo perfetto nei panni di vice Ibrahimovic nel corso della prossima stagione.

Vlahovic: tra rinnovo e cessione, l’Inter osserva interessata

Non solo Roma e Milan: Vlahovic piace particolarmente anche all’Inter, pronta a piombare con forte decisione sul centravanti della Fiorentina. L’attaccante serbo potrebbe ricoprire il ruolo di vice Lukaku in vista della prossima stagione, ma serviranno circa 40 milioni di euro per convincere la Viola a lasciare partire l’attaccante classe 2000.

Vlahovic piace parecchio ad Antonio Conte, ma tutto dipenderà dai piani dei nerazzurri. L’Inter per il ruolo di vice Lukaku potrebbe puntare su un profilo più esperto: ecco perchè Dzeko, per il momento, resta l’obiettivo numero uno. Più defilata la posizione della Juventus su Vlahovic. Difficilmente il club bianconero tenterà l’affondo sul centravanti della Fiorentina. Sono attese novità nelle prossime settimane, non è escluso che Vlahovic rinnovi il suo contratto con la Viola restando a Firenze anche in vista della prossima stagione per un processo di crescita graduale e senza corse contro il tempo.