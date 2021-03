Il Napoli valuta l’acquisto di Marcos Senesi: è lui, argentino del Feyenoord, uno dei potenziali sostituti di Koulibaly in caso di addio del senegalese

Non v’è nulla di certo, ma qualcosa inizia a muoversi. Ogni estate Kalidou Koulibaly è pronto all’addio e ogni volta, per sicurezza, il Napoli valuta possibili sostituti. Un profilo che piace è quello di Marcos Senesi, anni 23, argentino del Feyenoord. Un giocatore seguito già in passato e poi ‘mollato’ dopo la conferma del centrale senegalese. Presto se ne saprà di più.

Quel che è certo, oggi, è la stima reale, concreta, che il Napoli ha nei confronti del calciatori. Una stima confermata anche dai diretti protagonisti. Danilo Caravello, membro dell’entourage dell’argentino, ha rivelato che “i contatti sono continui e Marcos verrebbe di corsa al Napoli”. Apertura totale in attesa di novità.

Senesi, il Napoli insiste: è l’erede di Koulibaly?

Caravello, intervenuto a ‘CalcioNapoli 24’, ha aggiunto: “Il club vuole rinnovargli il contratto e inserire una clausola da 50 milioni di euro”. Al momento, però, è tutto fermo, nel senso che la priorità delle parti è concludere la stagione. Senesi, intanto, aspetta novità dal Napoli. Il calciatore sarebbe pronto a raccogliere la pesante eredità di Koulibaly. Al Napoli, il giocatore piace per diversi motivi: età, margini di crescita e, ovviamente, qualità tecniche.

Senesi, infatti, è un difensore moderno, un centrale forte fisicamente ma anche tecnico, abile a far ripartire l’azione grazie ad un mancino pulito e preciso. Di lui, in patria, si dice un gran bene. Il Napoli lo ha monitorato e vorrebbe anticipare la concorrenza. In questo momento è in una posizione di vantaggio. Ma è ovvio che senza l’uscita di Koulibaly, tutt’altro che scontata, anche questa corte potrebbe essere vana.