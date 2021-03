La Juventus vuole rivoluzione la rosa: i bianconeri potrebbero cedere Rabiot e Ramsey sui quali ha messo gli occhi la Premier League

La Juventus pensa già al prossimo anno. I bianconeri sono consapevoli di dover dare una sterzata importante attraverso il calciomercato per riprendere a vincere in Italia. La vittoria della Supercoppa Italiana e la finale di Coppa Italia da giocare contro l’Atalanta non sono sufficienti a placare l’appetito di tifosi e dirigenti bianconeri, abituati in questi anni ad essere dei veri e propri cannibali.

Per premere il tasto reset servirà naturalmente monetizzare e investire nuovamente il denaro raccolto. ‘TuttoSport’ parla della possibilità di farlo attraverso le cessioni di Adrian Rabiot e Aaron Ramsey. I due sono arrivati a parametro zero e potrebbero ora lasciare il club torinese. I loro addii darebbero dunque anche la possibilità di realizzare succulente plusvalenze alla luce della modalità attraverso cui sono stati acquistati dalla Juventus.

Juventus, Rabiot e Ramsey seguiti da Everton, Manchester City e West Ham

I due sono finiti nel mirino della Premier League. Il gallese è arrivato alla Juventus dopo aver militato a lungo nell’Arsenal pertanto è un nome abbastanza spendibile nel calcio inglese. A lui pensa infatti il West Ham, e il lato clamoroso della vicenda è che i torinesi potrebbero decidere di lasciarlo partire gratis, in quanto la volontà della società è liberarsi di uno stipendio pesante, da circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Le lusinghe delle formazioni di oltremanica tuttavia sono giunte pure all’ex Paris Saint Germain. Tantissimi i sondaggi dei quali è stato oggetto, secondo ‘Tuttosport’.

Il calciatore in maniera particolare interessa all’Everton di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano, che lo ha già allenato lanciandolo quando non era ancora maggiorenne, lo riabbraccerebbe volentieri.

Su Rabiot però ci sarebbe anche il gradimento del Manchester City di Pep Guardiola, che ha già pescato dalla Juventus con l’innesto di Joao Cancelo. Il francese stuzzica i piani dello spagnolo.

Per motivi differenti, nessuno dei due ha saputo sfruttare la presenza in panchina di un grande ex centrocampista come Andrea Pirlo per impossessarsi a pieno titolo delle chiavi del centrocampo. Proprio questo reparto è finito tante volte sotto accusa e per questo motivo la Juventus ha intenzione di intervenire in questo settore del campo nel tentativo di stravolgerlo.