Con il rinnovo del contratto, il centrocampista della Roma Jordan Veretout riceverà un aumento di ingaggio: prolungherà di un ulteriore anno

Jordan Veretout è fermo ai box a causa dell’infortunio muscolare che lo ha bloccato durante il match contro la Fiorentina. Il centrocampista francese è un fattore importante per la Roma di Paulo Fonseca. Con il tecnico portoghese il suo rendimento ha raggiunto i massimi livelli e per questa ragione, i giallorossi stanno pensando di blindarlo per sottrarlo alle sirene della concorrenza.

Come riferisce il “Corriere dello Sport”, infatti, il centrocampista rinnoverà ad aprile il suo contratto con un sensibile aumento dell’ingaggio. Il Napoli dunque è avvisato: i partenopei dovranno virare le proprie attenzioni su un altro obiettivo.

La Roma blinda Veretout: rinnovo e ritocco dell’ingaggio per toglierlo dal mercato

I giallorossi non hanno nessuna intenzione di rinunciare al centrocampista francese, autore in questa stagione di 11 gol tra serie A (10) ed Europa League (1).

Jordan Veretout è un tassello fondamentale del reparto mediano. Non sembra soltanto un caso dunque se i giallorossi abbiano perso 2 delle 3 partite di campionato disputate senza il calciatore francese ex Fiorentina, Aston Villa e Saint Etienne. Da parte sua non c’è nessuna voglia di cambiare aria: sta bene nella capitale e non influirà neppure il probabile addio di Fonseca a fine anno.

Spiega ancora il “Corriere dello Sport”, Tiago Pinto ha incontrato il suo procuratore Mario Giuffredi un mese fa. Le parti si sono aggiornate ad aprile quando l’argomento tornerà d’attualità.

Il suo ingaggio al momento è di 2.5 milioni di euro ma all’interno del contratto firmato nel 2019 esiste la possibilità di un aumento di un ulteriore aumento di un milione in caso di qualificazione alla Champions League.

Il nuovo contratto sarà rinnovato fino al 2025. Il centrocampista percepirà 4 milioni a stagioni, bonus compresi. Diventando così uno degli uomini meglio pagati della rosa.

Una mossa che contribuirà a far lievitare ulteriormente il peso del centrocampista all’interno dello spogliatoio capitolino. Le sue prestazioni sono già molto importanti in quest’ottica.