Eriksen ad ‘Inter Tv’: “Nello spogliatoio musica latina, Lukaku sempre con le cuffie. Ascolto Imagine Dragons prima delle partite”

Sembrava dovesse essere addio, tra incomprensioni e parole non dette. Poi, tra Eriksen e Conte è nato un idillio: inatteso, insperato e che sta contribuendo a trascinare l’Inter verso la vittoria di uno scudetto sempre più vicino. Il danese non è più sul mercato e non lo sarà, con ogni ragionevole certezza, anche nella prossima stagione: anche per la Champions nerazzurra della prossima stagione, sarà importante ripartire dal talento del danese per evitare nuovi crolli, come accaduto qualche mese fa.

La serenità porta a poter chiacchierare con un sorriso che lascia spazio ad aneddoti e curiosità. Le stesse che il centrocampista ha raccontato in un’intervista ad ‘Inter Tv’, tra momenti di spogliatoio e preferenze musicali.

Eriksen, le cuffie di Lukaku e la musica latina

“La musica è un qualcosa che ti mette di buon umore. Ti aiuta – dice Eriksen ad ‘Inter Tv’ – a guardare sempre avanti. Il mio genere preferito? Ascolto dal pop all’R&B. Chi è più fissato con la musica? Lukaku mette sempre le cuffie prima della partita. Nello spogliatoio, invece, si ascolta, in particolare, musica sudamericana: non è esattamente il mio genere. Il mio primo concerto fu quello degli Swedish House Mafia, diversi anni fa. Mi piacerebbe vederne uno dei Colplay“.

“Un genere che non ascolto? L’heavy metal, non fa per me. We are the Champions invece, quando la senti dagli altoparlanti, significa che hai vinto. L’ultima volta mi è capitato all’Ajax. Una canzone che non può mancare nella mia playlist? Wow di Post Malone, mi piace ascoltarla così come gli Imagine Dragons prima delle partite. La parola Wow mi fa pensare a quando la mia famiglia sorride”, conclude il danese.