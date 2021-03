Non un buon pomeriggio per l’Italia Under 21. Sandro Tonali, tra gli altri, è stato squalificato per tre giornate.

Dopo il pari contro la Repubblica Ceca di due giorni fa, l’Italia Under 21 deve fare i conti con un’altra brutta notizia che rischia di inguaiare il cammino della squadra. Il commissario tecnico Paolo Nicolato, infatti, dovrà fare a meno di alcuni membri fondamentali per il suo scacchiere. Il motivo? La commissione disciplinare della UEFA ha fermato tre calciatori azzurri.

Under 21, squalifiche pesantissime

Inizia zoppicando il cammino dell’Italia di Paolo Nicolato agli Europei Under 21. La UEFA, in vista del prossimo big match contro la Spagna, ha fermato tre calciatori azzurri. Tre squalifiche pesantissime che rischiano di far crollare l’intero progetto.

Sono ben tre i turni di squalifica per Sandro Tonali, sanzionato con un rosso diretto durante la sfida contro la Repubblica Ceca. La fase a gironi, per il centrocampista del Milan, si conclude decisamente prima del previsto. Un turno di stop anche per Riccardo Marchizza, sanzionato con una doppia ammonizione; fermo per un turno anche Matteo Gabbia per “violazione delle regole di buona condotta”.

Prossimi match Italia U21

Gli azzurrini di Nicolato, inseriti nel gruppo B con Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia, sono alla caccia di un titolo continentale che manca dal 2004.