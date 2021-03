Il futuro di Gian Piero Gasperini? Il tecnico dell’Atalanta ha svelato tutto. Anche la suggestione su un suo approdo alla Juventus.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è sicuramente una delle squadre della Serie A che attrae di più. Il modo di intendere il calcio del club bergamasco ha dato risultati strabilianti. Nelle ultime tre stagione, infatti, la Dea ha stregato tutti: tifosi, avversari ed addetti ai lavori.

Calciomercato Juventus, Gasperini in bianconero?

Sono state proprio le super prestazioni della squadra ad accendere i riflettori su Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta viene costantemente rincorso da voci di mercato che lo vedrebbero lontano dalla Lombardia.

Intervistato da ‘Radio Deejay’, il mister ha risposto anche alla domanda su un possibile ricco e lungo contratto con la Juventus: “Un quinquennale in bianconero? No, è troppo lungo (ride, ndr)”. Poi ha proseguito: “Un altro anno all’Atalanta nonostante un contratto in scadenza nel 2022? Se non mi cacciano… vediamo”.

Insomma. Appare chiaro che la suggestione Juve resti tale, almeno per il momento. Gasperini pensa alla sua Atalanta ed alla qualificazione in Champions League. Centrare, ancora una volta, l’Europa che conta sarebbe la giusta ricompensa vista l’enorme crescita delle ultime stagioni.