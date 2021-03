L’agente di Arturo Vidal smentisce le voci di addio: “Il suo futuro è all’Inter, vuole vincere scudetto e Champions con i nerazzurri”

Nelle ultime settimane, uno dei nomi più presenti nei rumors di mercato in casa nerazzurra (in questo caso, in uscita), è quello di Arturo Vidal. Per questo l’agente del centrocampista cileno, Fernando Felicevich, ha voluto fare chiarezza in un’intervista a ‘Gazzetta.it’.

“Arturo non va da nessuna parte. È normale che per un calciatore del suo livello ci siano delle proposte, ma per noi non cambia nulla”. Rispediti al mittente, dunque, gli interessamenti dei vari Galatasaray, Olympique Marsiglia, Flamengo.

“Il futuro di Arturo è all’Inter – prosegue il procuratore -. L’unica idea che gli passa per la testa è quella di vincere lo scudetto a maggio e provare a conquistare la Champions League il prossimo anno”.

Attualmente, il numero 22 nerazzurro è convalescente dopo un intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro a cui si è sottoposto un paio di settimane fa.

Ecco che allora Felicevich approfitta dell’intervista per fare un punto su come sta procedendo il recupero del suo assistito, confermando il rientro in campo di Vidal al termine della sosta per le nazionali: “Il programma di recupero sta per terminare, presto Arturo sarà in campo per dare il proprio contributo nel rush finale di campionato”.