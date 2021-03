Una doppia buona notizia arriva in casa Inter da parte di Arturo Vidal, dentro e fuori dal campo segnali incoraggianti.

In casa Inter si guarda sempre al futuro, soprattutto considerando quanto la squadra nerazzurra potrebbe raccogliere da questa stagione. La verità è che Antonio Conte ed i suoi stanno navigando a velocità importante verso lo Scudetto, con il Milan staccato e la Juventus ad una distanza che ad oggi sembra siderale. I tifosi sognano in grande, soprattutto per rompere un’egemonia che dura da quasi un decennio, ovvero quella bianconera.

Anche Conte, come tanti dei suoi colleghi, è stato costretto a fare la conta degli allenatore tante volte nel corso della stagione. Giocatori che sono rimasti fuori a causa dei soliti infortuni ai quali si sono aggiunti, però, anche i contagi legati al Covid-19. Spesso anche l’Inter, come anche altre compagini in Italia, si è ritrovata con tante assenze. Ma il fatto di avere un unico impegno, il campionato, ha di sicuro aiutato in questo senso la squadra nerazzurra.

Il futuro, come detto, si sta scrivendo già in queste settimane. Indipendentemente da quello che sarà l’epilogo della stagione, il club sta lavorando su più fronti, soprattutto interni, per provare a confermare parte di questo gruppo che potrebbe risultare vincente da qui alla fine dell’anno.

Vidal, una doppia notizia che fa felici i tifosi dell’Inter

Uno degli elementi che sembra sempre più legato a doppio nodo all’ambiente nerazzurro è Arturo Vidal. Nonostante le difficoltà incontrate dal cileno nel corso della stagione, sembra ci sia la volontà delle parti di proseguire insieme un percorso cominciato da qualche mese.

Ad affermarlo con convinzione è anche l’agente del giocatore, Fernando Felicevich, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha chiarito un concetto molto importante riguardo il suo assistito. “Normale che ci siano delle offerte per uno del suo livello, ma rimane all’Inter. Ora vuole lo Scudetto, l’anno prossimo la Champions”, le parole del procuratore.

Insomma, Vidal vuole restare e l’Inter probabilmente collaborerà anche per concedere al centrocampista la possibilità di scrivere un’altra pagina della sua carriera in nerazzurro. Ma non è l’unica notizia che fa contenti i tifosi nerazzurri.

Si, perchè Vidal – che ad oggi è fuori per infortunio – sta lavorando alacremente per recuperare il prima possibile. Come riportato da Sky Sport, infatti, mentre per tutti i giocatori dell’Inter quella di oggi era una giornata di riposo, il cileno si è presentato ad Appiano Gentile per una seduta di allenamento personalizzata. Un segnale chiaro da parte del centrocampista, che non vuole perdere tempo e tornare a disposizione il prima possibile.